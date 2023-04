Valetamine on patt, millest pole keegi meist prii. Ent valede tasandid on erinevad.

Kõige kergemad valed on muinasjutulised väljamõeldised, mida teinekord vaja rääkida väikelastele, et neid raskest psühholoogilisest koormast säästa. Veidi raskemasse, kuid mõistetavasse kategooriasse kuulub hädavale, mida kasutada ebameeldivuste vältimiseks. Kõige raskem kategooria on häbematu vale, millega teenida isiklikku kasu teiste arvelt.