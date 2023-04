ERKKI BAHOVSKI ⟩ Juhan Smuuli tühistamiskatse Eesti ajaloo valguses

Muhus Koguva külas asub suur Juhan Smuuli kuju ning tema majamuuseum Tooma talus. Kui Tooma talu majamuuseum tegutses juba Nõukogude ajal, siis Smuuli kujuga olid lood keerulisemad. 1990. aastal püstitati Smuuli kuju Tallinnas Kadrioru parki, kuid kuju tabanud vandalismi tõttu müüs Tallinna linn selle 2006. aastal ühe krooni eest Muhu vallavalitsusele. Vahepeal seiskus ka see plaan, sest toonase abilinnapea Kalev Kallo arvates võinuks kuju viia ikkagi Smuuli teele Lasnamäel.

Nii et praegused vaidlused Smuuli bareljeefi ümber Kirjanike Majal Tallinnas on vaid pinnavirvendus varasemaga võrreldes – Smuuli pärandi ümber on ka varem piike murtud. Jään põnevusega ootama, millal saabuvad Muhusse Smuuli tühistajate brigaadid ja kuidas sellele reageerivad muhulased.