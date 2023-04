lma inimesteta ei ole riiki. Iga inimene on suur väärtus. Siinkohal on väga oluline, kui palju riik peresid väärtustab. Kui anda hinnang senisele perepoliitikale, siis tasub mõelda, kas Eestis eestlaste arv kasvab või väheneb. Samas ei saa väita, nagu poleks poliitikud üldse mõelnud või pingutanud või et kõik sõltuks riigist. Meil on olemas suurepärane vanemahüvitis, vanemapuhkus ja peretoetused, mida seatakse maailmas eeskujuks.