Mõnikümmend kilomeetrit Hokkaido saare suurimast linnast Sapporost lõunas Chitose lennuväljal tõusevad Jaapani F-15 hävitajad mürinaga õhku, koguvad kiirust ja suunduvad kuhugi silmapiiri taha. Nii käib see peaaegu iga päev. Ühele Eesti, ühele Läti ja ühele Leedu ajakirjanikule sõjaväebaasis ekskursiooni tegevad Jaapani ametnikud muidugi ei ütle, kuhu ja mida tegema need lennukid lähevad.* Jutud on off-the-record ja pilte teha ei tohi.

Geograafia on Eesti needus, julgeolekuprobleemid on kogu aeg meie ümber, aga Jaapan on näide, et isegi kui oled tähtis ja justkui kaitstult teistest eemal saare peal, siis julgeolekuprobleemidest pole kusagil pääsu.