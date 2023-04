Elmo ja Erkki Tempel ⟩ Teadus algab rohujuure tasandilt

Kas teadlaseks sünnitakse või kasvatakse? Sellele küsimusele ilmselt ei ole ühest vastust. Iga teadlase teekond tippu erineb kas rohkemal või vähemal määral tema kolleegide teekonnast. Sõltumata erialast ühendab kõiki teadlasi uudishimu uute teadmiste ja avastuste järele. Teaduslikku uudishimu ei ole võimalik õpetada koolipingis. See on kas emapiimaga kaasa antud või vajab tekkimiseks mingit erakordset sädet. Kui avalauses esitatud küsimusele sisuliselt läheneda, peaksime küsima hoopis: «Kuidas tekitada noortes inimestes teaduslikku uudishimu?»

Selleks, et noortest inimestest saaks teadlased, on lisaks teaduslikule uudishimule vaja ka keskkonda, mis seda uudishimu üleval hoiab. Seega enamasti ei piisa vaid ühekordsest uudishimu tekitamisest teaduse vastu. Noorte teaduslikku uudishimu tuleb süstemaatiliselt toita. Üldistatult saab välja tuua kolm aspekti, mis mõjutavad noorte soovi saada teadlasteks. Need on inspireeriv õpetaja, eeskujuks olev teadlane ja teadust soosiv ühiskondlik hoiak. Julgeme arvata, et kõik kolm on võrdselt olulised ja vajalikud noorte inimeste karjäärivalikutel.