JUHTKIRI ⟩ Alkoaktsiisi õppetunnid: mis pahasti, see uuesti

Tänases lehes on ülevaade valitsuse kavast tõsta tubaka- ja alkoholiaktsiise. Kui aktsiisitõus teha, siis on kindlasti vaja arvesse võtta eelmise katse kogemusi.

Seda on koalitsioon ilmselt mõistnud, sest aktsiisi kavatsetakse tõsta igal aastal väikeste sammudega, lootuses, et inimesed harjuvad veidi kõrgema hinnaga ega muuda oma harjumusi selles, millisest riigist õlut ja viina ostmas käia.

Teisalt tuleb arvestada, et iga maksutõus annab kaupmehele võimaluse maksutõusu varjus ka kaubale hinda juurde panna. See tähendab, et hinna tõus kriitilise piirini, kus tasub võtta ette ostureis naabrite juurde, võib kätte jõuda kiiremini, kui maksu arhitektid seda karta oskavad.

Koalitsioon on lubanud jälgida aktsiisimäärasid ka naabrite juures, kuid ainuüksi jälgimisest ei piisa. Kui tahta saavutada tõhusat aktsiisitõusu, siis tuleks see Lätiga koordineerida. See on ka plaanis, aga varasemast positiivset kogemust siiski võtta ei ole.

Ega ole selle kokkuleppimine ka kerge, sest on ju Lätiski teada loodusseadus, et see valitsus, kes õlle hinda tõstab, kukub. Nii võivad sisepoliitilised hetkehuvid üles kaaluda võimalikust koostööst saadava kasu – eriti kui kokku tuleb leppida iga-aastases maksutõusus. Raske on selle teostumist uskuda enne, kui Eesti ja Läti peaministrid istuvad leppele alla kirjutama.