TRINITI ADVOKAADID ⟩ Valvekaamerad kortermajas - riigikohtu üllatav lahendus

Riigikohtu lõppjäreldus on tervitatav ja õige - õigustatud huvi on kohane alus valvekaamerate paigaldamiseks. Siiski on eksitav juhis, et piisab vaid sellest, kui sellise otsuse võtab vastu üldkoosolek koos valvekaamerate kasutamise tingimustega (nt kellel on salvestisele juurdepääs).

Tegelikkuses on vältimatult vajalik läbi viia sisuline õigustatud huvi analüüs, mis peab olema hiljem ja igal hetkel kättesaadav andmesubjektidele ning milles tuleb:

määratleda üksikasjalikud ohud varale ja isikutele;

seejärel hinnata nende ohtude tõsidust ja realiseerumise tõenäosust;

analüüsida, millised oleksid alternatiivsed meetmed ohu tõrjumiseks, näiteks turvamehe palkamine;

ning lõppeks analüüsida, milliseid kaameraid peaks kasutama, et riive oleks võimalikult väike. Näiteks, kas piisab pildist või on vajalik mõlemat, heli ja pilti salvestav kaamera.

Õigustatud huvi hindamine ja selle hindamise dokumenteerimine on kaamera kasutaja kohustus. Kuidas õigustatud huvi täpselt hinnata, on selgitanud ka Andmekaitse Inspektsioon vastavas juhendis.

Videovalve ja nõusolek

Üllatuslik on Riigikohtu seisukoht, mille kohaselt videovalvesüsteemi abil isikute filmimiseks sobib ka nõusolek. Nimelt järeldab Riigikohus, et kui korteriühistu paigaldab valvekaamera ja paneb selle tööle, siis töötleb ta korteriomanike isikuandmeid seaduslikult, kui selleks on korteriomanike nõusolek. See nõusolek enda isikuandmete töötlemiseks saab väljenduda kohtu hinnangul korteriomanike kokkuleppes.

Selline järeldus ei ole aga Euroopa Liidu õigusega kooskõlas ja on seega ebaõige. Andmekaitseõiguses on nõusolekud erilised. Nõuoleku andmine eeldab nelja Euroopa Liidu õigusest tuleneva eelduse täitmist. Nõusolek peab olema vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus selle isiku või tema esindaja poolt, kes videosalvestusele jääb. Selge on, et korteriomanikud ei saa anda mistahes andmekaitse nõusolekuid korteris elavate elukaaslaste ja vanaemade, üürnike, postitöötajate, Bolti või Wolti toidukullerite või kõigi muude isikute eest, kes võivad jääda kaamerate vaatevälja. Seega kaamerasalvestusega isiku kujutise töötlemisel on nõusolek üpris kasutu ning ebapraktiline õiguslik alus.