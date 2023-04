JÜRGEN LIGI ⟩ Imestan, et maksutõusu nii kehvalt seletatakse. Pisiasjades pole vaja tonti näha

On tõsi, et käibemaksu tahetakse tõsta 10%, mitte 2%. Valetatakse! Aga see 10% võrdub ikkagi 2 protsendipunktiga. Innustunumad on teinud 10% käibemaksu tõusust 10% hinnatõusu, mis muidugi tõsi pole.

Vastu vaidlemisel ent ei maksa ka 2 protsendipunktist innustuda ega väita, et hinnatõusu numbriks 2% tuleb. Ei tule. Õigem on 2:120=1,666….%.

Tohutu, kui soovitakse, aga 16,666….% väiksem siiski kui 2%.

Tegelik mõju on tõenäoliselt väiksem, sest kõik ei kandu lõpphinda ning nõudluse ära korjamine pidurdab hinnatõusu.