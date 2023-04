MARTIN HELME ⟩ Praegust valitsust tuleb takistada nii Riigikogus kui tänaval protestides

Mul on kahju meist kõigist ülejäänutest. Me saame jätkuva karmi hinnatõusu, sest just seda teeb käibemaksu ja kütuse- ning muude aktsiiside tõus. Me saame inflatsiooni tingimustes kõrgema tulumaksu oma sissetulekute pealt. Need kaks asja kokku tähendavad jätkuvat ostujõu langust ehk just nii, nagu me kampaanias seletasime, kuigi teie palk või pension võib tõusta, hinnad tõusevad kiiremini ning teie ostujõud ehk jõukus väheneb.

Me saame veel rohkem suletavaid maakoole, mis muudab groteskseks mõnituseks jutu eesti keelsele haridusele üleminekust, sest üle võib ju minna, aga kooli - vähemalt kodule 40 kilomeetri raadiuses - ei ole enam. Ja me saame süveneva iibekriisi, sest noored pered, eriti lasterikkad pered on kuulutatud uueks ühiskonnakahjulikuks grupiks, keda nii riigivõim kui iga suvaline punaliberaal võib mõnitada ja solgutada, kellele võib koormisi juurde panna ja toetusi vähemaks võtta.