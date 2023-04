Olev Remsu ⟩ Pisimgi säde võib süüdata Iisraeli

Iisrael on ühtaegu teokraatlik ja demokraatlik, see on ühendus, mida ei tunta ei ajaloos ega tänapäeval mujal. Kõik teokraatlikud riigid, mida me teame, on olnud vähemalt autoritaarsed, harilikult ikka hullemad. Neis on kas kogu riik või vähemalt mingi osa riigist olnud religioosse institutsiooni käes, mõnel juhul on riigijuhti koguni jumalikustatud.