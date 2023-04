Uue valitsuse üks kavatsusi on tõsta õppimiskohustuse eapiir 18. eluaastani või siis kuni mistahes lõpudiplomi saamiseni. Pole ju iseenesest halb plaan, kuid karta on, et praktikas ei lähe see nii libedalt, nagu arvata võiks, kirjutab toimetaja Martin Pent.