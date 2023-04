MART MAASTIK ⟩ Nagu peretoetuste kallale minemisest vähe oleks, automaks koormab just suuri peresid

Mart Võrklaev kirjutas 9. aprilli Delfis, et toetuste kärpimist ja maksukoormuse tõstmist nõuab põhiseadus, sest muidu elame tuleviku arvelt. Vastuolulisemat selgitust toimuvale on raske välja mõelda, kui kärped ja maksutõusud löövad kõige valusamalt lasterikaste perede rahakoti pihta.

Eesti elab tuleviku arvelt seni, kuniks surmade arv ületab sündide arvu. Riigieelarve saab tasakaalus nulli ka siis, kui enam ühtegi eestlast pole, aga kas see on päriselt eesmärk?

Muudatustega soovitakse vähendada kulu riigieelarvele, tuues aga peretoetuste kallale minnes väiteks kuivõrd ebavõrdne on see ühe või kahe lapsega perede suhtes. Kas ühelt ära võtmine teeb teise kuidagi rikkamaks või õnnelikumaks? Küll aga pärsitakse võimalikku iibe kasvu, mis on jätkusuutlikkuse ainus võimalus.