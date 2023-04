JÜRGEN ROOSTE ⟩ Kogemus näitab, et abieluvõrdsuse kehtestamisel süveneb ka laste- ja loomakaitse

Väga palju on nihu ja valesti selles alusmõtlemises, millega uus valitsus tööle läheb, aga abieluvõrdsuse kinnitamiseks riigikogus on muidugi hea aeg, kuigi see teeb alguses kaasa hääleka vähemuse pahameeletormi. Ent see on parim aeg üldse lähiaastail, võib-olla! Juba sellepärast, et nelja aasta pärast ei saa seda teemat siis valimiskampaanias enam keegi kasutada.

Iivet ei mõjuta

Ei vastased ega pooldajad saa tulla valimistele teemaga, mis ühiskonna kulgu ega saatust laiemalt õigupoolest kuidagi ei mõjuta – kui välja arvata asja humanistlik külg –, see pole siis enam mingi küsimus. Riikides, kus abieluvõrdsus või mingi muu sarnane asi (nt mingi ametlik kooseluvorm, mis meil oleks võinud juba aastaid olla, aga selle seaduse rakendusakte ei võetud kunagi vastu) läbi läinud, on inimesed näinud, et midagi sisuliselt ei muutu nende elus.