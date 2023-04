Jüri Saar ⟩ Alternatiivne geenius võitleb «süvariigiga»

Ameerika ekspresidendi Donald Trumpi katsumustele ei näi tulevat lõppu. Vandekohus leidis hiljuti, et Donald Trump on toime pannud kuriteo, kui maksis pornotäht Stormy Danielsile vaikimisraha 130 000 USA dollarit, et see ei avalikustaks oma varasemat intiimsuhet tollase presidendikandidaadiga. Süüdistuses on 34 kuriteoepisoodi, mis puudutavad teadlikku valeandmete esitamist maksuametile ja kampaaniaraha väärkasutamist. Trumpi endine advokaat Michael Cohen kui kaasosaline tunnistas ennast süüdi ja kandis ka ära kolmeaastase vanglakaristuse.