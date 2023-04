JUHTKIRI ⟩ Macronil on õigus: Euroopast peab saama reaalne jõud

​

Vaieldamatult on Hiina huvides lagundada Ameerika ja Euroopa ühtsust, et jätta USA Taiwani sõltumatuse kaitsmisel Hiina vastu üksi. Teisalt ei saa aga Euroopa lasta oma suhteid Hiinaga teravneda tasemeni, kus viimasel võiks tekkida selge strateegiline huvi toetada Venemaad sõjas Ukrainaga. Samuti ei saa Euroopa jätta Ameerikat Taiwani kaitsel üksi, sest see võib provotseerida Hiinat ja siduda USA käed sedavõrd, et sellel ei jätku enam ressurssi ja tähelepanu Ukrainale.

See dilemma toob esile Macroni võibolla ettevaatamatute sõnade taga olnud ebameeldiva tõe: ilma USA abita ei suuda EL osutada mõjuvat vastupanu Venemaa ohule. Teiste sõnadega, Euroopal puudub strateegiline autonoomia ja see on reaalne probleem.

Kui otsustada meie tänases Mõttekojas antud kommentaaride põhjal, siis on Eesti erakonnad mõistnud Macroni sõnumit just üleskutsena suurendada pingutusi Euroopa sõjalise võimekuse suurendamiseks, mis võimaldaks lõpuks Euroopal geopoliitiliselt mängida sama kaalukat rolli, kui võiks eeldada meie majandusliku võimsuse põhjal.