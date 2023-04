NEEME VÄLI ⟩ Kaja Kallas on teinud sõjast umbisikulise õigustuse hindade ja maksude tõstmiseks

Kodumaise kaitsetööstuse kaasamine on igati positiivne. Arusaamatu on ainult koostöö piiramine mõne valdkonnaga ning tööstuspargi asukohavalik. Tsentraliseerimishuvilistest otsustajatele peaks kohale jõudma, et sõjalise konflikti korral on kaitsetööstuse asukoht sama väärtuslik sihtmärk kui kaitseväe alalised linnakud. See tähendab, et hiljemalt pärast esimest lasku ei toodeta selles asukohas enam mitte ühtegi mürsku ega padrunit.