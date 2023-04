Üks käibetõdesid, mis eestlaste iivet on juba mõnda aega pärssinud, on laialt levinud arusaam, et tark naine ei saa rohkem lapsi, kui ta suudab üksinda üles kasvatada. Sedapuhku ei osutunud mölakaks aga maha jooksmata sarvedega rongaisa, vaid mu oma riik.