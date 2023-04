JUHTKIRI ⟩ Mošeed ja migratsioonipumpa Eesti ei vaja

Seda lihtsat tõdemust maksab taas meenutada kolmapäevase Postimehe loo puhul, mis lööb häirekella seoses moslemikogukonna kasvuga Eestis ning Kesk-Aasia päritolu võõrtööliste arvu plahvatusliku suurenemisega.

Usbekid, tadžikid jt otsivad endale kohta sealt, kus varem tegutsesid Ukrainast pärit hooajatöölised. Korraga ei jätku ukrainlastest maasikakorjajaid, kui Eesti on omati vastu võtnud kümneid tuhandeid Ukraina sõjapõgenikke? Kõlab ebaloogiliselt.

Paistab, et tegemist on kahe asjaolu kokkusaamisega, mis võivad Eestile päris ohtlikuks osutuda. Nimelt leevendas eelmine riigikogu välismaalaste seadust nii, et võõrtööjõudu saab Eestisse tuua sisserände piirkvoodist mööda minnes. Kui inimene on Eestis lühiajalise loa alusel üheksa kuud töötanud, saab ta taotleda elamisluba juba kaheks aastaks.

Samal ajal muutis Kremli alustatud sõda Ukrainas arvukate Kesk-Aasiast pärit võõrtööliste olukorda Venemaal. Nende töötingimused halvenesid, neid vaenatakse rohkem ning püütakse ka rindele sõdima saata. Varem on just keskaasialased korvanud Venemaa rahvastikukadu, kuid nüüd tahavad nad mujal kanda kinnitada. Ja selgub, et Eesti on selleks ukse lahti teinud.

Kui ettevõtja otsib endale hetke parimat tööjõulahendust, siis riik peab vaatama kaugemale ja hindama, milliseid riske see endaga kaasa toob.