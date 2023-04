Maailmas võidab populaarsust idee panna varale senisest suurem maksukoormus. Arenenud riikides nimelt paistab silma ligikaudu 40 aastat väldanud trend, et kogutulus kahaneb tööga teenitava tulu osakaal ja kasvab kapitalitulu osakaal. Sellele on kaasa aidanud ka keskpankade lõtv rahapoliitika pärast 15 aasta tagust finantskriisi, mis on majanduses ilmnenud eeskätt varahindade olulise kallinemisena.