Poliitilises plaanis on tegelikult juba ammuilma selge, et maksud hakkavad kerkima. Riigieelarve on puudujäägis, mis Eesti on harjumatu. Tavaliselt on seda probleemi lahendatud kulukärbetega, kuid saabunud on olukord, kus kärpimisega tekkinud auku ei täida. Loomulikult hakkavad maksud tõusma ja tõusevad veelgi.