Enamiku lääneeurooplaste jaoks on peamine prioriteet konflikti vaos hoidmine. Venemaa naaberriikide jaoks on see eksistentsiaalne võitlus, mis tuleb otsustavalt võita. Siin ei ole ruumi mõlema jaoks.

Kui Ukraina suur vastupealetung olulisel määral õnnestub, löövad paljud läänlased eri põhjustel põnnama. Nad hakkavad arutlema, et on küll õige üritada Vladimir Putini vägesid mõnedelt või suuremalt osalt okupeeritud territooriumitelt välja tõrjuda, et luua alus läbirääkimisteks. Kuid Venemaa juhti ei tohiks niivõrd nurka suruda ega alandada, et ta võiks kaaluda tuumarelva kasutamist.