Peeter Võsu ⟩ Varamaksu idee on rahvavaenulik ja sügavalt ebaeetiline

Maksude kehtestamise puhul räägitakse enamasti, kui palju need riigikassat võiks täita ja kui tõenäoline on nende laekumine. Palju vähem on teemaks, kui eetiline on nende kehtestamine maksumaksja suhtes. Maksud mitte ainult ei laeku riigikassasse, vaid need tulevad inimeste eraomandist, mis on püha ja puutumatu. Valimistel saadud mandaat ei anna valitsusele moraalset õigust hakata suvaliselt teatud inimrühmi rohkem ja teisi vähem maksustama, vaid maksukoormus peaks jagunema inimeste vahel õiglaselt.