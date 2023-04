Martin Rebane ⟩ Tehisintellekti efekt: järgmine rektor on tähtsam kui peaminister

Ülikooli rektori valimised on ühiskonnas varemgi palju tähelepanu pälvinud, kuid kunagi varem pole sel olnud nii suurt kaalu kui praegu. Tehisintellekti võidukäik järgmisel viiel aastal tuleb väga kiire, muutes ühiskonda ja ülikoole kardinaalselt. Muutuvad viisid, kuidas teadust tehakse, muutuvad ka ülikoolis õpetamise meetodid ja vahendid. Veel olulisem on, et nii sisult, ulatuselt kui ka vormilt muutuvad erialad ja valdkonnad. Rektori roll on neid muutusi teadlikult juhtida Eesti hüvanguks ja vaadata suurt pilti pikas perspektiivis.