Enn Pärt ⟩ Inimesi ei tasu hirmutada, et raieküps mets kohe otsa lõpeb

Eestis on metsi korraldatud enam kui 200 aastat. Mõõteriistad, abivahendid, metoodika ja andmete täpsus on küll oluliselt paranenud, kuid töö põhiolemus on jäänud samaks. Ikka käib mööda metsi metsakorraldaja, kelle peamised tööriistad on silmad ja jalad, mõõteriistad on ainult abiks. Kõiki Eesti metsades kasvavaid viit miljardit puud ei ole võimalik ükshaaval üle mõõta, tuleb kasutada üldistusi. Tavametsakorraldus ehk lausmetsainventuuri meetod on olemuslikult silmamõõduline ja sõltub metsakorraldaja oskustest ja kogemusest. Keskkonnaagentuuri iga-aastane statistiline metsainventuur (SMI) põhineb proovitükkide mõõtmisel ja hindamisel ning saadud tulemuste üldistamisel. SMI eesmärk on anda ülevaade riigi metsavarudest ja maakasutusest, mis võimaldaks võtta vastu metsa- ja kliimapoliitikaga seotud otsuseid.