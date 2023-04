KATARINA BUDRIK ⟩ Seitse aastat õiguslikku purgatooriumi. Aitab juba!

Siinkohal sooviksin tsiteerida 2016. aasta Poola abordiõiguse kaitseks välja astunud Czarny Protesti osaleja plakatit: «I can't believe I still have to protest this f*cking shit.» Ma ka ei suuda uskuda, et 10 aastat ei omanud mingit evolutsioonilist efekti. On tervitatav, et Eesti 200 ning Sotsiaaldemokratlik erakond on astumas võimukõnelustel julgeid samme, et tuua ühiskonda vajalik muutus. Samaväärselt on kahju, et sellel seisab ees (kõhklev) Reformierakond.