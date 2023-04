Juhtkiri ⟩ Riigikogu peab tooma Eesti välja poliitilisest stagnatsioonist

Et valitsuses juhtpositsioonil oleval Reformierakonnal on võimalus ka koalitsioonipartnereid vahetada, tekitab see raskusi opositsioonierakondadele. Sest võimaluse tekkides võib mõni opositsioonierakond saada kutse valitsusse, see aga tekitab kiusatuse mitte alati valitsuse poliitikat kahtluse alla seada.

Jandi korraldamine riigikogus võib tuua mõne valija hääle, aga tervikuna peaks riigikogu vabanema klounide kogu mainest. Nagu kirjutas 6. aprilli Postimehes president Kersti Kaljulaid: «Me ei vaja ka Eesti parimat naljasaadet «Riigikogu infotund». Poliitika tegemine on eestvedamise kunst, mitte osa meelelahutussektorist».

Esimesed märgid lubavad paraku oletada, et meelelahutussektor saab oma osa ikka, kui eile esitati riigikogu esimehe valimisel kolm protesti. See pole just hea enne riigikogu töövõime kohta ja suure tõenäosusega hakkame samasuguseid asju nägema ka tulevikus.