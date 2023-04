Üha rohkem leidub Lääne eksperte, kes väidavad, et mingit kübersõda Ukraina vastu hoolimata ulatuslikest küberrünnakutest praeguseks enam käimas polegi. Küberkaitse ettevõtte Thales hiljutise raporti kohaselt on vaid kaks protsenti kõikidest mullu Ukrainas registreeritud küberrünnetest olnud nn hävitusrünnakud, valdavas enamuses on toime pandud ummistusrünnakuid, mis on tavapärased ka rahu ajal.