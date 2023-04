Ehk on NATOs küberkaitsealaseid arendusi juhtinud Eestigi juttudega küberruumist kui sõjalisest lahingutandrist üle pingutanud? Üsna võimalik, et selline ülekompenseerimine ongi aidanud meil ja liitlastel end Venemaalt lähtuvate küberohtude vastu immuniseerida. Igal ohuhinnangu taga võivad olla mingid huvid ja väärtused, mida edendatakse, ning need ei pruugi sugugi kattuda.