Kokkuvõte ⟩ Postimehe juhtkirjalisi seisukohti

Nüüd on meile kõigile selge see, et eelarvemiinuse tasandamiseks maksud tõusevad, nii tulu- kui ka käibemaks, lisaks kehtestatakse automaks. Ja tõusevad kõige rohkem neile, kes on vaesemad. Samasooliste kooselu seadustamiseks on kavas muuta abielu mõiste sooneutraalseks, tehes muudatusi perekonnaseaduses, mis tekitab eetilisi küsimusi seoses laste õigustega.