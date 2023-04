Ma ei tea ühtegi riiki Euroopas, kus peaminister õigustaks valimiste eel maksutõusudest mitterääkimist väitega: «Põhiseadus keelab maksuküsimusi rahvahääletusele panna.» Just seda tegi Kallas täna «Vikerhommikus».

Siin on kaks varianti: kas inimene on lihtsalt ääretult ninatark ja ülbe või lihtsalt ääretult rumal põhiseaduse ja riigiõiguse tõlgendamisel. Muidugi need variandid võivad ka samaaegselt esineda.