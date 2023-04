Ringa Raudla ⟩ Maksureformi tegemisel jättis uus koalitsioon olulised võimalused kasutamata

​Üldiselt väljendavad majandusteadlased oma seisukohti maksude tõstmise osas pigem tagasihoidlikult, kuna maksude tase ühiskonnas on eelkõige ideoloogiline valik. Vastus küsimusele, kas ühiskonnale tervikuna oleks parem väiksem või suurem maksukoormus, tugineb maailmavaatelistele eelistustele. Majandusteadlased jätaksid selle valiku poliitikutele, kes on ühiskonnalt mandaadi saanud.

Kui otsus makse tõsta on tehtud, nagu me uuest koalitsioonileppest saame välja lugeda, võiks siiski arutleda valikute üle ning välja tuua, kas maksutõuse oleks võinud pigem mujale suunata. Arvestades, et Eesti maksukoormus on Euroopa Liidu riikide seas üks madalamaid, samas kui meie elanikkonnal on jätkuv ootus avalike teenuste tõusva kvaliteedi osas, ei olnudki ehk küsimus, kas makse tõsta, vaid pigem, milliseid ja kellele?