Käibemaksu tõus on majutussektori jaoks 13 protsendipunkti ehk 244 protsenti. See viib meid kosmosesütikuna Euroopa kõige kõrgemini maksustatud majutuse pakkumiseni. Meist ees on vaid Taani, kuid Taani puhul tuleb arvestada, et nende turism moodustub suures osas just siseturismist.