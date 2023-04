Margit Hiiet ⟩ Lasteaiad on veduriks eestikeelsele õppele üleminekul

Lasteaiad on veduriks eestikeelsele õppele üleminekul. See näitab usaldust meie lasteaednike vastu. Suur eeltöö on tehtud ja tegelikult ootavad lasteaiad praegu väga konkreetseid kokkuleppeid, kuidas ja millal. Üheskoos saame hakkama.

Samas tuletan meelde, et pärast seda, kui 1. juunil 2020 alushariduse ja lapsehoiu seadus riigikogus tagasi lükati, ei ole sellest rohkem midagi kuulda olnud. Jah, ka minul oli ettepanekuid selle seaduse eelnõu muudatusteks, ent neid ei olnud nii palju, et peaaegu kahe aasta jooksul ei oleks olnud võimalik lahendust leida. Loomulikult on vahepeal olnud palju olulisi asju, millega tegeleda, aga loodan, et seaduse eelnõu siiski seda aega lihtsalt sahtlis ei veetnud.