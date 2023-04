Jüri Kotšinev ⟩ Ukrainlaste vastupealetung ei toimu tingimata idasuunal

Ukraina sõjandusekspert, erupolkovnik ja lennuinstruktor Roman Svitak andis Ukraina uudisteagentuurile Kanal 24 intervjuu, milles teatas, et Ukraina väed on edukalt lõpetamas ettevalmistusi suureks vastupealetungiks venelaste okupatsioonivägedele Ukraina territooriumil. Hetkel on venelaste sõjaline aktiivsus «kuuma rinde» lõikudel püsinud suur ja pole mingeid vähenemise märke näidanud. Kõige kuumemad lahingukohad on jätkuvalt Bahmut, Kreminna, Kupjansk, Svatove, Avdijivka ja Vuhledar.