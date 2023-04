Marek Strandberg ⟩ Võimuliit kui iseenda karikatuur – ei mingit sadat päeva hingetõmbeks

Kuna üleilmseks mureks on kliimasoojenemine, mille põhjuseks kasvuhoonegaaside heide, siis igasugune tegevus, mis viib heitenapima majanduse poole, on mõistagi õigustatud. Kuidas aga sellesse virrvarri mahub näiteks müstiline biometaan, mille tootmisahelas – nagu eelmisel aastal selgus – tekib iga tonni biometaani toomisel isegi üle kümne tonni süsihappegaasi ekvivalendis metaaniheidet? Kliima- ja keskkonna asjus on segadust palju – ehk need siis nüüd võimsa ministeeriumite ühendumise tulemusena saavad parema selguse.