Juhtkiri ⟩ Valetajate koalitsioon

Kõik kolm aga lubasid kaotada nii-öelda maksuküüru, mille puhul alates teatud tasemest hakkas kahanema maksuvaba tulu. Seegi on üks täiendav auk riigieelarvesse, mille tulud on juba aastaid kuludele alla jäänud – ühetaolise 700-eurose tulumaksuvaba miinimumi kehtestamisel langevad riigi tulud 340 miljoni euro võrra. Nii suureneb eelarvepuudujääk veel enam kui 1,3 protsenti sisemajanduse kogutoodangust, süües ära peaaegu kogu lisatulu käibemaksutõusust.

Nüüd on meile kõigile selge see, et eelarvemiinuse tasandamiseks maksud tõusevad, nii tulu- kui ka käibemaks, kehtima hakkab automaks. Ja tõusevad kõige rohkem neile, kes on vaesemad. Alla keskmise palgaga inimesed kaotavad sissetulekus, võidavad keskmisest märksa suurema palgatuluga inimesed, kellele hakkab kehtima tulumaksuvaba miinimum. Tarbimise tegelik maksustamine, mis kõige enam mõjutab just vaesemaid, on meil juba praegu üks Euroopa kõrgemaid, jäädes maha vaid Taanist ja Ungarist.