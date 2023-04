Andrei Korobeinik ⟩ Oleks naiivne eeldada, et sotsid või Reformierakond oma lubadusi täidavad

Kuu aega kestnud koalitsioonikõnelused on lõppenud ja kogu selle aja jooksul on asjaosalised Eesti inimestele rääkinud, kui ootamatult halvasti riigieelarvega lood on. Huvitav on see, et peaesinejateks olid sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna poliitikud, kes juhtisid riiki juba enne valimisi. Eesti 200 esindajad (parlamendi uustulnukad) eelarve teemal eriti sõna ei võtnud – võimalik, et nemad olid asjade seisust tõeliselt šokeeritud.