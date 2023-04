Priit Sibul ⟩ Perevaenulik valitsuslepe paneb rahvusriigile kõva põntsu

Allkirjad paberil pole jõudnud veel äragi kuivada, kui otsust juba ümber tehakse. Tegu on markantse näitega poliitilisest kultuuritusest. Indekseerimisest loobumine on eriti kõlvatu nüüd, kui alles kuu algul tõusid ministrite ja riigikogu liikmete palgad indekseerimise tõttu. Aga just laste ja perede heaolu satub löögi alla, sest peaministri sõnul see on väga suur kulu riigieelarvele.

On ette näha, kuidas kõik perevaenulikud sammud kajastuvad väga negatiivselt tulevikus Eesti iibe statistikas. Perepoliitika reegel number üks on see, et perede kindlustunne on püha. Kõiksuguste seniste hüvede äravõtmine on kindlustundele tohutu hoop. Ebakindlas olukorras jäetakse järgmised lapsed saamata, sest mitte ükski vastutustundlik lapsevanem ei taha tuua ilmale uut pereliiget, kui ei olda kindlad, kas jätkub vahendeid teda toita või katta.

Eesti jaoks on sündimuse tõusu edendamine strateegiliselt ja eksistentsiaalselt sama oluline kui riigikaitsesse panustamine. Eesti iseolemise mõte on see, et me saame oma vaba ja iseseisva riigi järgnevate põlve eestlastele edasi anda. Meil on vaja teha kõik, mis võimalik, et neid järeltulevaid põlvkondi üldse juurde tekiks. Teame, et elame ajal, kus sündimus on viimase 100 aasta arvestuses rekordmadal ning ka viimaste kuude näitajad löövad negatiivseid rekordeid.

Millise signaali aga annab ametisse astuv valitsus peredele, kes kannavad meie riigi ja rahva jätkusuutlikkuse põhiraskust? Kui kärpida, siis ükskõik kust mujalt, aga mitte peredelt. Sellist signaali, et midagi, mis lubati anda, võetakse ära, ei tohiks valitsus üldse saata. Usaldus oma riigi vastu kukub ja koos sellega kukub ka iive.

Selle üle ei tundu alustav valitsus pead vaevavat, kuidas ette võetud poliitikad viie, kümne või viieteistkümne aasta pärast meie sündimuse statistikale mõjuva hakkavad. Silme ees on vaid dogma tasakaalus eelarvest, mis tundub Reformierakonna jaoks riigivalitsemise eesmärk iseeneses. Ent perede toimetuleku ja hakkamasaamise peale pole ilmselt valitsuskõnelustel pikemalt peatutud.