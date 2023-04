Karl Kask ja Artur Knjazev ⟩ Ameerika Ühendriikidega ei vaielda

Eesti Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud väljaandmislepingu alusel antakse USA-le välja Eesti kodanikke, kelle suhtes USA-s on koostatud süüdistusakt (indictment). Antakse suurema kärata ja liigsete küsimusteta. Prokuratuuri roll on edastada Eesti kohtule USA väljaandmistaotlus koos süüdistusaktiga ja tulla õigel ajal kohtusse. Milline on olnud Eesti kohtu senine roll, kes väljaandmise seaduslikkust kontrollib? Sõltumata ohtu sattuvatest põhiõigustest on kontroll püsinud muutmatuna: see on kiire ja formaalne, et mitte öelda halastamatu, kirjutavad COBALT vandeadvokaadid Karl Kask ja Artur Knjazev.