Helir-Valdor Seeder ⟩ Valijatele ei tahetud lihtsalt tõtt rääkida

Tasub meeles pidada, et Reformierakond on läbi oma ajaloo ikka seisnud Eesti kõige jõukamate eest ja seetõttu puudutavad muudatused neid kõige vähem. Kõigil ülejäänutel, alates keskklassist, tuleb aga püksirihma pingutada. Mida vähem teenid, seda tugevamalt pihta saad.

Eriti valusalt demonstreerivad loodava koalitsiooni erakonnad, et kuigi nad soovivad luua regionaalministeeriumi, siis regionaalpoliitikast ei jagata ööd ega mütsi. Maapiirkonnad, kus palgad on niigi väiksed ja ainsaks liiklusvahendiks on auto, mida inimesed ei jaksa välja vahetada, on meie riiklikujulgeoleku vaatest üliolulised, kuid just sinna antakse plaanitavate maksutõusudega selgeim märk, et valitsus ei pea elu säilimist maal vajalikuks.