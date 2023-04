Einike Sooväli ⟩ Ukrainlaste ülestõusmispühad üllatavad oma traditsioonidega

Igal aastal on ülestõusmispühad kauneim ja oodatuim kirikupüha. Olulisem isegi kui jõulud, sest just see, et Jeesus tõusis 3 päeva peale ristilöömist üles, ongi tõestus sellest, et tegemist oli Jumala pojaga, mitte lihtsurelikuga. Ülestõusmispühadele eelneb aasta pikim paast ehk suur paast, mil süüakse väga kasinalt ning igasugune pidutsemine ja ilmalikud naudingud on keelatud. Ülestõusmispühad lõpetavad paastu ja see teeb selle pidupäeva veel topelt toredaks.