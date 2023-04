Paraku ilmus see Loomingu Raamatukogus juba postuumselt. Koostaja soovil võinuks see vihik kanda üllatavat pealkirja «Oo!». Siiski valis toimetus paradoksaalse tiitli ühe teise luuletuse kohalt, kuigi too antiikfilosoofiline aforism mõjub tõtt-öelda pisut painavalt.