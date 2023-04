JUHTKIRI ⟩ Uus valitsus kavandab seda, mida pole üldse lubatud

Kuigi koalitsiooni kavandatud reformid on tervitatavad, tuleb tõdeda, et Eesti demokraatia olukord pole kiita. Valimiskampaania ajal räägiti vaid toetustest ja teemadest, mille osas valitseb nagunii konsensus. Kärbete ja maksude teemal polnud mingit sisulist debatti, rahamure pidi lahendama müstiline majanduskasv.

Sisulist arutelu ei toimunud ka samasooliste kooselu teemal, üksnes sotsid ja Eesti 200 rääkisid, et pooldavad abieluvõrdsust. Keegi peale Parempoolsete ei seadnud küsimuse alla tasuta kõrgharidust. Tänases lehes on ülevaade koalitsioonikõnelustel kokkulepitust, millest selgub, et kõik need teemad on ühtäkki muutunud valitsusprogrammiks.

See, et Eestis erakonnad ei julge enne valimisi rääkida oma tegelikust agendast ja ajavad ilusat ning ümmargust juttu, alavääristab valijat ja õõnestab usaldust erakondade vastu. Kui võrrelda meie kampaaniat Soome valimiskampaaniaga, siis näeme, kui erinev on suhtumine – Soome erakonnad räägivad asjast, meie omad üritavad hääled kätte saada tühjade meelitustega.

Et erakonnad ei julge enne valimisi rääkida oma tegelikust agendast ja ajavad ilusat ning ümmargust juttu, alavääristab valijat ja õõnestab usaldust erakondade vastu.