Riina Solman ⟩ Kas Parempoolsete nulltolerants korruptsioonile neile endile ei kehti?

Katari korruptsiooniskandaali sattunud euroametnik Henrik Hololei lõi alles hiljuti koos Lavly Perlingu, Tõnis Konsi ja Siim Kiisleriga erakonna Parempoolsed, mis kuulutas välja nulltolerantsi korruptsioonile. Kas tõesti on nii, et kui korruptsiooniskandaali satub keegi võõras, on sellele nulltolerants ja ühene hukkamõist, aga kui oma, siis… noh, vaatame ja mõtleme veel?

Parempoolsete juht Lavly Perling on endine peaprokurör, kes vastas Delfi küsimusele, mida ta arvab Hololei skandaalist, väga napilt: «Tean sama palju, kui olen lehest lugenud – selle pinnalt hinnanguid anda on võimatu. Ja ei tohigi.» See sündis vahetult pärast skandaali puhkemist ja järgneva pooleteise kuu jooksul on Perling olnud kui kult rukkis: ta ise pole kusagil võtnud initsiatiivi sel teemal rääkida ja paistab, et ka ajakirjanikud pole temalt Hololei kohta rohkem midagi uurinud.