Andres Herkel ⟩ Kuidas ma munade tähendusest päriselt teadlikuks sain

Lihavõttejänes tuli üle kolhoosi põllu ja tõi mulle asju. Mis seos on kinke tooval jänesel kirjuks värvitud kanamunadega, seda ma küll ei mõistnud. Nagu ka seda, kui räägiti, et kolhoosi põld oli ennevanasti meie põld. Et aeg pöördub ja kunagi tuleb omandireformi seadus, ei osanud vanemadki inimesed aimata. Tolles lihavõtteolevikus polnud ajalugu ja pärimus minu jaoks veel sugugi eristunud ega mõistetavad.