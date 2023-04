Tean iseenda pildistajakogemusest, et fotod sinilillest ei jää ühelgi aastal tegemata. Kui Eesti Looduskaitseselts laskis 1968. aastal telesaate «Tammelehe viktoriin» vaatajatel valida Eesti rahvuslille, kaaluti viimastena just rukkilille ja sinilille vahel.

Sinilillede taevakarva õiesilmad on meid arglikult piilunud juba ligi kolm nädalat, aga seni on vähesed neid märganud. Sinilille õiepungad arenevad tegelikult juba sügisel ja jäävad igihaljaste lehtede all mullas kevadet ootama. Esimesed õied puhkevad lõunapoolsetel nõlvadel ja metsaservadel kohe pärast lume sulamist. Nende arengule aitab kaasa ka kääriv ja õhuline metsakõdu, mis soojeneb mineraalpinnasest kiiremini.