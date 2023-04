Ukrainat, mis oleks asustatud vene põliselanikega, pole tõesti kunagi olnud. Tema põgenemist Venemaa juurest seletati sellega, et ta oli ja on teistsugune. Kui lühidalt iseloomustada tema teistsugusust, siis temas on teatav püsikindel hedonism, päikeseline rõõmsameelsus, mis on seotud tema kliima ja Musta merega, aga ka ideega eraomandist ja tähendusrikkast isiklikust tööst. Vene mentaliteet on, vastupidi, mingil määral nakatatud Euroopa-vastasest ükskõiksusest, mille puhul kõik lõdveneb sotsiaalse tähenduse hävimiseni.