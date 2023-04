E-sigarettide maitsestamisained on vaatamata keelule ikka veel müügil, osutab Balti Uuringute instituudi tubaka- ja nikotiinitarvitamise uuring . Välismaistest veebipoodidest nende tellimine on keelatud, kuid teavitustöö on selles vallas poolik. Riiklik tubaka- ja nikotiinipoliitika reguleerib karmilt küll tubakaga seonduvat, kuid jätab alternatiivsed tooted võrdväärse tähelepanuta.

Arvasin pikalt, et toas suitsetamine on mälestus ajast, mil kirjatüki autor polnud veel sündinudki, kuid eksisin. Istusin Tallinna kesklinna romantilise hõnguga kohvikus ja minu kõrvallauas istuv paarike nautis e-sigaretti. Tundus, et nende arvates see ei häirinud teisi külastajaid – nii see siiski polnud. Oma rolli mängib siin ka arusaam, nagu oleks veipimine turvalisem kui tavalised sigaretid.