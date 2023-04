Edward Lucas ⟩ Ukraina edu ajab tema liitlastest sõbrad tülli

Edu on ülitähtis aga nii diplomaatilistel kui ka sõjalistel põhjustel. Venemaa täiemahulise sissetungi esimestel päevadel oli paljude väidetavate ekspertide tavapärane tarkus Berliinis, Brüsselis, Pariisis ja mujal, et 2022. aastal näeme 2014. aasta kordust: Venemaa pealetungi, Ukraina taganemist ja vahendatud diplomaatilist lahendust.

Ukrainlased näitasid, et see ei pea paika. Nende vastupanu tekitas konsensuse, et kehtestada sanktsioonid, saata relvi, anda rahalist abi ja soostuda kandma sõjaga kaasnevaid kulusid, peamiselt kõrgemaid energiahindu. Vastuseis Ukraina-meelsele poliitikale taandus enamikus riikides poliitika äärealadele. See konsensus põhineb kahel veendumusel: sõda on võidetav ja Ukraina võidab selle.