Valimistulemused on välja kuulutatud, riigikogu saab kokku tulla, otsused mandaat vastu võtta või jääda senisele ametile truuks saavad tehtud. Ongi käes riigikogu liikme kord nelja aasta tagant korduv 1. september, see päev, kui pingnaabri määrab tähestik ja mitte maailmavaade.

Minule on see alati väga lootusrikas päev. Tundub, et just esimesel aastal pärast valimisi on ometi kõik võimalik, saab teha otsuseid, mis ei oleks koalitsioonisiseste suhete murenedes enam võimalik või mida ei tihka enne uue mandaadi taotlemist ära teha, sest äkki valija ei mõista.